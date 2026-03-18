Turkish Airlines è main sponsor dell’Acea Run Rome the Marathon 2026© .

Turkish Airlines è orgogliosa di annunciare che, per il secondo anno consecutivo, sarà Main Sponsor di uno dei più prestigiosi appuntamenti podistici italiani: Acea Run Rome The Marathon 2026. In programma il 22 marzo, la gara di 42,195 km rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un viaggio straordinario nel cuore della Città Eterna, dove la sfida atletica si intreccia con la storia, l’arte e l’emozione. Il percorso guiderà, infatti, i runner attraverso alcuni dei luoghi simbolo di Roma, dai Fori Imperiali al Colosseo, dal Vittoriano al Circo Massimo fino al Lungotevere, offrendo un’esperienza immersiva tra bellezza, memoria e vitalità contemporanea.