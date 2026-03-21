Dove vedere la maratona di Roma in TV

Diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW - dalle 9.00
Il commento sarà di Nicolò Gatti e Alessandro Nocera
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Run Rome The Marathon
Diretta Sky Sport Arena e in streaming su NOW - dalle 9.00
Il commento sarà di Nicolò Gatti e Alessandro Nocera
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
oppure
o entra con DISQUS