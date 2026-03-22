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E' partita la 31esima Acea Run Rome The Marathon

36mila maratoneti diventeranno Gladiatori eterni
1 min
E' partita la 31esima Acea Run Rome The Marathon

ROMA – E stato il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri a sventolare la bandiera italiana con l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Alessandro Onorato e dare lo start ufficiale alle ore 8.10 dai Fori Imperiali ai 36mila maratoneti che diventeranno gladiatori.

Partenza qualche minuto prima per gli iscritti alla categoria dei diversamente abili e gli spingitori Inix.

Prima della partenza è stata rinnovata la tradizione del Gruppo Storico Legione Romana che ha marciato verso la starting line a cui sono seguite le note dell'inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dalla Banda musicale del Corpo di Polizia di Roma Capitale diretta dal Maestro e Direttore Andrea Monaldi e cantato dal mezzo soprano Isabella Amati

notizia in aggiornamento

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Run Rome The Marathon

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