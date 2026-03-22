Guinness World Record per il World Pacer Team di Acea Run Rome The Marathon

Dopo il numero record di partecipanti, di stranieri al via ed il primato di gara femminile fatto segnare dalla keniana Pascaline Kibiwot, anche Il World Pacer Team, riceve una speciale onorificenza, il Guinness World Record.

Ad aver corso la Maratona per il World Pacer Team, oggi, sono stati 252 atleti (89 le donne) di 26 Paesi. Rappresentate tutte le regioni italiane e diverse nazioni estere. A selezionarli la maratoneta capitolina Federica Romano con strategie sempre nuove, come i pacer fit-walking o i buddy pacer, per migliorare il sostegno ai maratoneti. Inoltre – novità di quest’anno - i pacer hanno accompagnato gli ultimi atleti al traguardo entro il tempo massimo di gara, conteggiato dalla partenza dell’ultima onda.

“Oggi non abbiamo assistito soltanto ad una maratona, ogni passo è stato il risultato di impegno, dedizione, lavoro di squadra, passione e molto di più. L'obiettivo era di 240 pacer al traguardo, sono davvero felice di annunciare che questo tentativo ha avuto successo e che il nuovo Guinness World Record per «Il maggior numero di pacer in una maratona» è ora 252. A ognuno di voi che ha partecipato, avete fatto la storia! Congratulazioni a tutti, You are Officially Amazing”, l’annuncio di Lucia Sinigagliesi Giudice Ufficiale.

Coppa degli Ultimi

La squadra di pacer più grande di sempre, ha ricevuto la Coppa degli Ultimi assegnata domenica 22 marzo da Athletica Vaticana in occasione della Acea Run Rome The Marathon. I rappresentanti del World Pacer Team hanno ricevuto il significativo riconoscimento sul palco al Circo Massimo, al termine dei 42,195km corsi nello stile della condivisione solidale come “Angeli custodi” dei podisti, in particolare gli esordienti.

Eloquente la motivazione: “Per l’impegno generoso affinché nessuno resti solo e indietro per le strade della Maratona e anche per le strade della vita: da tre anni i pacer della Acea Run Rome the Marathon condividono fraternamente con Athletica Vaticana azioni concrete solidali, in particolare il servizio ai poveri nella Mensa della Caritas di Roma alla Stazione Termini”.

A consegnare il premio gli organizzatori e una delegazione di Athletica Vaticana formata dalla vicepresidente Valentina Giacometti e Fabrizio Peloni.

La Coppa degli ultimi - quarta edizione – è stata realizzata dall’artista romana Barbara Salvucci “L’arrivo invisibile” è il titolo: “Non celebra il tempo migliore, ma il tempo resistito. Non premia il primo, riconosce chi non si ferma. Non è trofeo di consolazione ma forma di rispetto. Non celebra vittoria, ma perseveranza e dignità di chi non si arrende e arriva al traguardo senza riflettori. Ma accolto. Dedicata agli ultimi, l’opera ribalta l’idea tradizionale di premio nella società della performance che dimentica chi resta indietro”.