Tra miti e leggende, il 7 giugno si corre la Capocolonna-Crotone

Il percorso tra storia e leggenda

Il percorso, in linea, prevede la partenza dal santuario di Capocolonna, luogo quasi mistico dove si mescolano storia, epica, mito e leggenda. Qui, all’interno del parco archeologico, si staglia la celebre colonna, unica superstite del tempio di Hera Lacinia, dal nome dell’omonimo promontorio che svetta sul mare. Il tempio fu costruito dai greci oltre 2500 anni fa, nel VI secolo a.C., quando i coloni achei avevano già stabilito floridi insediamenti che hanno dato vita alla civiltà della Magna Grecia, di cui Kroton fu uno dei centri più importanti. Una citazione particolare merita il guerriero e lottatore Milone, più volte dominatore alle Olimpiadi, insieme agli altri fortissimi atleti Crotoniati: lo storico Strabone coniò appositamente il proverbio “l’ultimo dei Crotoniati, è il primo dei Greci”. A Milone, appunto, è dedicata la denominazione della società.

All’uscita dal parco e dal museo archeologico, si percorre la strada che porta verso il centro della città, prima salendo su un lungo, implacabile e temuto falsopiano, poi gettandosi in una tecnica discesa dalla quale si può ammirare un panorama mozzafiato sul mare Ionio, che solleva e rinfranca dalla fatica, e la cui vista non abbandona più fino al traguardo, con la seconda metà di gara che si completa tutta sul lungomare cittadino. Nel complesso si tratta di un tracciato insidioso, che necessita di essere interpretato correttamente dai corridori, ma dalle peculiarità uniche.

Gli atleti

Diversi atleti regionali di spicco hanno ambito a conquistare questa gara per il loro personale palmares, quali i plurivincitori Pranno (che detiene il record di 31:38), Ruggiero e Paone in campo femminile. Più volte, come sarà anche quest’anno, è stata inserita come prestigiosa tappa nel calendario del Campionato Regionale di Corsa su Strada Fidal.

La Madonna di Capocolonna

Il disegno è strettamente legato alla devozione ed al legame con la annuale festività dedicata alla Madonna di Capocolonna, sentita in maniera viscerale dai crotonesi e che si tiene nel “mese Mariano” di maggio. Imperdibili, per migliaia di cittadini (ed emigrati), il pellegrinaggio notturno, il trasporto del quadro votivo con l’arrivo via mare al porto della città, la grande fiera.

Ogni anno la società si impegna a mantenere ed innalzare il livello della manifestazione, forte dell’esperienza accumulata negli anni e dell’impegno che ciascun membro e collaboratore mette nel dare il proprio contributo.