LovereTRI del 29 giugno, spettacolo triathlon sul lago d'Iseo. Tutte le info

Disegnata attorno al suggestivo borgo di Lovere e alle deliziose sponde bergamasche del Lago d’Iseo, la gara orobica consentirà di immergersi nelle meraviglie del territorio e allo stesso tempo testare la propria condizione su un tracciato variegato ed esigente, un cocktail d’ingredienti che l’hanno già resa un must per i tanti amanti della disciplina che, ancora una volta, accorreranno ad animarla.

Distanze e orari consolidati

Come nelle ultime due edizioni, anche quest’anno il programma di LovereTRI si articolerà su due diverse competizioni, pensate per coinvolgere atleti di ogni livello e offrire un’esperienza completa e appassionante. Accanto alla gara principale su distanza medio, che a Lovere ha già ospitato i Campionati Italiani di specialità nel 2021 e, prima ancora, dal 2015 al 2019, e la distanza 37.2, introdotta nel 2023 e subito accolta con grande entusiasmo.

Il triathlon medio prevede i consueti 1900 metri di nuoto, 85 km in bici e 20,3 km di corsa, mentre la prova 37.2 si posiziona a metà tra sprint e olimpico, con 900 metri di nuoto, 30 km di ciclismo e 6,3 km di corsa. Una distanza “ibrida” che richiede resistenza, velocità e capacità di gestione dello sforzo, attirando atleti completi, dinamici e alla ricerca di nuove sfide.

Con questa proposta, FollowYourPassion conferma la volontà di ampliare la partecipazione e rendere l’evento ancora più inclusivo, coinvolgente e spettacolare, mantenendo alta la qualità tecnica delle prove.

L’appuntamento è per domenica 29 giugno, con partenza e arrivo confermati presso il Porto Turistico di Lovere. Il via al triathlon medio è fissato per le 7:45, seguito dalla partenza della 37.2 alle 8:30. Una mattinata intensa di sport, emozioni e grandi sfide, in uno scenario naturale senza eguali.

Un percorso spettacolare

Scenografico e altamente selettivo, il percorso del LovereTRI 2025 promette di mettere alla prova tecnica, resistenza e strategia degli atleti. La gara si apre con la frazione a nuoto nelle acque del Lago d’Iseo, che a seconda delle condizioni meteo potrà risultare più o meno insidiosa, influenzando fin da subito l’andamento della competizione.

A seguire, la frazione ciclistica si snoda lungo un circuito immerso nell’entroterra di Lovere: un anello da 30 chilometri con 451 metri di dislivello, da percorrere una sola volta nella distanza 37.2 e tre volte nella prova media, per un totale di 85 chilometri e oltre 1.200 metri di dislivello complessivo. Un tratto impegnativo, caratterizzato da continui saliscendi, in grado di operare una selezione netta tra i contendenti al podio.

Decisiva, come sempre, la frazione podistica. Ambientata lungo un percorso panoramico a strapiombo sul lago, prevede un giro per la 37.2 e quattro per la distanza media. Qui si consumeranno gli ultimi sforzi e, spesso, si decideranno le sorti della gara: tra conferme e sorpassi all’ultimo respiro, sarà questo il teatro delle emozioni finali.

Triathlon Series by FollowYourPassion

Insieme a ChiaTRI, MilanoTRI e PeschieraTRI, domenica 29 giugno LovereTRI è una delle quattro tappe delle Triathlon Series by FollowYourPassion 2025, circuito che, grazie al main sponsor Hardskin (azienda specializzata nell’abbigliamento tecnico sportivo ad alte prestazioni), quest’anno metterà in palio un montepremi dal valore complessivo di quasi 7.000 euro per le tre squadre che avranno schierato al via dei quattro appuntamenti il maggior numero di atleti.

LovereTRI fa parte del Circuito Triathlon No Draft 2025

Un motivo in più per non mancare: LovereTRI è inserita tra gli eventi ufficiali del Circuito Triathlon No Draft 2025, una rassegna che raccoglie alcune delle gare più selettive e affascinanti del panorama nazionale. Il circuito premia non solo le prestazioni individuali, ma anche la partecipazione collettiva, valorizzando l’impegno delle società sportive.

Il ranking finale sarà infatti determinato sulla base di due criteri: i risultati ottenuti dagli atleti in gara e il numero complessivo di iscritti appartenenti alla stessa società. Le prime cinque squadre classificate riceveranno un montepremi in denaro, messo in palio dalla Federazione Italiana Triathlon (Fitri).

Iscrizioni

Sia coloro che vogliono misurarsi sulla distanza 37.2 che i triatleti intenzionati a gareggiare, singolarmente o in staffetta, nel medio, possono riservare il proprio pettorale online sul sito ufficiale di LovereTRI www.followyourpassion.it/loveretri/. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 23.59 24 giugno 2025 e, in generale, fino ad esaurimento pettorali.

Le società che, invece, desiderano effettuare un’iscrizione di gruppo possono conoscere gli sconti e le promozioni a loro dedicate contattando l’organizzazione alla casella di posta elettronica giuseppe@mgsport.it.

LovereTRI al fianco di Sport Senza Frontiere

Esattamente come per le precedenti prove delle Triathlon Series by FollowYourPassion, anche LovereTRI 2025 darà modo a tutti i partecipanti di supportare Sport Senza Frontiere, l’ETS che attraverso lo sport favorisce l’inclusione sociale, l’educazione e il benessere psico-fisico di bambini e adolescenti svantaggiati. Per sostenere questa causa, i triatleti in gara alla prossima edizione di LovereTRI avranno la possibilità di scegliere se fare una donazione libera all’ETS al momento dell’acquisto del pettorale oppure comprare direttamente un pettorale solidale che riconoscerà una quota a Sport Senza Frontiere per ogni pettorale acquistato.

LovereTRI con “Italia dei Giochi”

Anche LovereTRI, come altre manifestazioni del circuito FollowYourPassion, è inserita nel programma “Italia dei Giochi”. Promossa da Milano-Cortina 2026 in collaborazione con CONI e CIP, tale iniziativa ha la finalità di celebrare le Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026 attraverso eventi come LovereTRI che, incarnando valori come l’inclusività e la sostenibilità e promuovendo l’attività motoria, si fanno portatori dei principi dell’Olimpismo e ribadiscono quanto lo sport sia essenziale per la salute, il benessere e la coesione sociale delle comunità.

I partner di LovereTRI

Hardskin - brand d'abbigliamento tecnico per lo sport di endurance fondato nel 2020, l’azienda con sede a Brescia (il cui nome deriva dall’attività principale del gruppo industriale da cui ha preso vita ovvero la produzione di barre cromate) è rinomata nel settore per la realizzazione di prodotti che mirano ad offrire il perfetto equilibrio tra comfort, efficienza, scienza e alta prestazione senza trascurare design e stile.

Jaked - nato nel 2008 con l’obiettivo di creare abbigliamento tecnico in grado non solo di supportare la performance ma di portarla a un livello superiore, Jaked è un marchio italiano diventato negli anni un punto di riferimento non solo nel nuoto, ma anche nello sportswear e nel lifestyle grazie alla continua ricerca su materiali e prestazioni. Facendo fede all’intento di supportare concretamente gli atleti di tutti i livelli, Jaked è da quest’anno official sponsor del circuito di triathlon FollowYourPassion targato MG Sport.

On - nato nel 2010 dall’idea del pluricampione di duathlon e triathlon Olivier Bernhard, On è oggi presente in oltre 60 Paesi in tutto il mondo e rappresenta una rivoluzionaria innovazione nel settore delle calzature, dell'abbigliamento e degli accessori di alta qualità per la corsa ad alte prestazioni, l'outdoor, l'allenamento, le attività di tutti i giorni e il tennis. La pluripremiata tecnologia CloudTec® di On, il design mirato e i passi da gigante compiuti nell'ambito dell'economia circolare hanno attirato una fan base globale sempre più numerosa, ispirando le persone a esplorare, scoprire e sognare On.