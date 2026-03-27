Presentato il 10^ CMP Venice Night Trail, oltre 6mila runners sono pronti ad illuminare Venezia  

Venezia – Si alza ufficialmente il sipario su uno degli eventi più affascinanti al mondo: il CMP Venice Night Trail . Tra poco più di 48 ore, vicoli e calli di Venezia accoglieranno di notte il passaggio di 6.000 runners che con le loro torce frontali, come tante piccole lucciole danzanti, daranno vita ad una coreografia unica nel suo genere e molto spettacolare per pubblico e partecipanti, su e giù per 51 ponti e lungo 16 chilometri.

La corsa notturna nel centro storico di Venezia si riconferma essere un evento di fortissimo richiamo, con iscrizioni chiuse con largo anticipo per sold out dei 6.000 pettorali, 1.000 in più rispetto allo scorso anno.

Un evento davvero molto suggestivo organizzato come sempre da Venicemarathon con il supporto patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Venezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e titolata per l’ottavo anno consecutivo dal prestigioso brand CMP del gruppo F.lli Campagnolo.

La magia si accenderà alle ore 20.45 con la prima delle quattro partenze previste da quest’anno per scaglionare meglio il flusso di runners. La partenza sarà quindi suddivisa in quattro griglie, sfalsate di 5 minuti l’una dall’altra e suddivise per colore di pettorale e i primi a scattare saranno i runners della prova competitiva. La gara lambirà i luoghi più iconici della città.

Il cuore della manifestazione sarà la Marittima del Porto di Venezia, più precisamente dal Terminal Crociere 123 e 'Testata Marmi' che ospiterà il CMP Village che aprirà già domani, venerdì 27 marzo dalle ore 15 fino alle ore 20 e che accoglierà il flusso di atleti. L’area interna del terminal ospiterà tutta la logistica pre-gara come la consegna pettorali, pacco gara, deposito borse, spogliatori, servizi igienici e le molto attività commerciali con l’ampio stand CMP che proprio in quest’occasione presenterà al pubblico la nuova scarpa Jemini e poi gli stand di 1/6H Sport, Alì, Pro Action, Il negozietto e l’area massaggi del dopo gara gestista dalla Scuola nazionale di massaggio TAO. All'esterno, invece, Audi Motorclass proporrà attività di test drive.

Il villaggio sarà animato dalla voce di Miky Barone e da Dj Dacj che farà divertire con il ‘Jump to Venice Night Trail’, ovvero un riscaldamento pre gara energizzante con performer che guideranno coinvolgenti sessioni di aerobic show e, nel dopo gara, una grande festa musicale per celebrare l’impresa, trasformando il traguardo in un vero e proprio evento. Infine, nel dopo gara lo ‘Sgambaro Pasta Party’ a base di pasta di altissima qualità del pastificio veneto regalerà un momento di piacere dopo le fatiche.

La manifestazione è stata presentata questa mattina, in modalità online, sulle pagine social di Venicemarathon.

A prendere per primo la parola è stato il presidente di Venicemarathon Piero Rosa Salva: “Siamo alla vigilia di una manifestazione che quest’anno taglia l’importante traguardo dei 10 anni: una gara nata come sfida e che ha saputo crescere negli anni in maniera graduale, consapevole e sostenibile, nel rispetto della città e dei suoi abitanti, come d’altronde accade in tutti i nostri eventi. La nostra capacità organizzativa non avrebbe potuto avere successo senza la preziosa collaborazione delle Istituzioni e in particolare dell’Amministrazione comunale, della Prefettura, dell’Autorità di Sistema Portuale, della Polizia Locale, di tutte le forze dell’ordine impiegate e di tutti gli sponsor e i volontari che ringrazio fin d’ora”.

E’ intervenuto anche il Vicesindaco con delega allo sport del Comune di Venezia Sergio Vallotto: “Il CMP Venice Night Trail è un evento che dà lustro alla città di Venezia, capace di crescere di anno in anno, grazie all’eccellente organizzazione di Venicemarathon che oltre alle capacità organizzative ci mette passione e competenza. L’Amministrazione comunale si mette come sempre a disposizione per garantire il massimo supporto all’iniziativa”.

“La decima edizione della Venice Night Trail è per noi un traguardo speciale: un evento che unisce sport, partecipazione e un legame sempre più forte tra porto e città. Quest’anno festeggiamo anche il primo compleanno di Faro De Faris, la mascotte del Porto di Venezia, nata proprio durante la scorsa edizione e diventata simbolo di accoglienza e identità portuale. La manifestazione segna inoltre l’avvio del programma “Il Porto per il territorio”, presentato proprio ieri, con oltre dieci iniziative già calendarizzate e distribuite nel corso dell’anno per rafforzare il dialogo con la comunità e il tessuto urbano. La partenza dalle aree portuali della Marittima, trasformate nel CMP Village, conferma il Porto di Venezia come spazio aperto e luogo di incontro, pronto ad accogliere migliaia di runner da tutta Italia e dall’estero per vivere una notte unica tra luoghi iconici e scorci meno conosciuti della città.” queste le parole di Federica Bosello, responsabile Area Promozione, Promozione, Comunicazione e Rapporti Istituzionali dell’Autorità di Sistema Portuale.

Il coordinatore generale Lorenzo Cortesi ha poi analizzato i numeri e la ricaduta economica: “Anche quest’anno molto buono è il dato di atleti stranieri (15%) provenienti da 55 nazioni con la Francia che fa da capofila con oltre 300 iscritti, seguita da Germania, Austria, Gran Bretagna. Questo dimostra che anche il CMP Venice Night Trail è un evento che genera turismo e ricaduta economica sul territorio, soprattutto nella settimana prima di Pasqua, con un impatto che possiamo già stimare attorno ai 2 milioni di euro, ma che annunceremo con precisione dopo l’evento, in seguito ad un accurato studio. Ultimo ma non ultimo è il dato di donne iscritte che si attesta a 2.628, oltre il 40%”.

Da 8 anni CMP è title & technical sponsor del Venice Night Trail. Oggi era collegata la responsabile marketing e Comunicazione Alice Testi: “Siamo affezionatissimi a questa gara che abbiamo visto crescere negli anni, perché è una manifestazione che rispecchia anche i nostri valori aziendali poichè inclusiva, accessibile ma soprattutto magica. A correrla quest’anno ci sarò anche il nostro testimonial e leggenda del trail Marco Olmo, reduce della 100 chilometri del Sahara”.

Infine Martina Durighello, responsabile marketing di Sgambaro ha sottolineato il piacere dell’azienda di essere di nuovo al fianco di un evento del territorio così importante e di offrire agli atleti un piatto di pasta di alta qualità, capace di offrire un vero momento di piacere pasta gara.

CURIOSITA’ ISCRITTI – Tra i migliori iscritti, spicca come sempre il nome di Nicolò Petrin, l'atleta veneziano simpaticamente ribattezzato ‘panettiere volante’ per la sua professione da fornaio che alterna alla carriera da atleta e che sabato 28 marzo andrà a caccia della sesta vittoria con la nuova maglia Venicemarathon. Ad impensierirlo ci sarà Giacomo Esposito, il montebellunese tesserato per l’Atletica San Biagio, vincitore già dell’edizione 2024 e campione italiano di maratona sempre nel 2024.

Debutta al CMP Venice Night Trail Chiara Pavan, la chef stellata veronese quarta giudice nell’ultima edizione di Master Chef Italia. Chiara, 41 anni di Verona, assieme allo chef Francesco Brutto gestisce il ristorante stellato Venissa sull’isola di Mazzorbo (Ve) e ha da poco iniziato a correre. La sua prima gara è stata una mezza maratona, mentre sabato testerà gambe, testa e fiato lungo i 16 chilometri e 51 ponti di questo impegnativo urban trail.

Tra gli atleti più maturi in gara, torna ancora una volta l’inossidabile atleta tedesco Walter Schmidt (classe 1937) mentre in campo femminile, il titolo di atleta più matura va alla francese Mireille Dufour (1950). I più giovani sono invece Alessia Ferrante (18 anni) e Tommaso Spanevello (18 anni).