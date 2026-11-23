A Firenze anche il tempo ha deciso di distinguersi . Mentre nel resto del mondo i corridori inseguono secondi, minuti e record personali, all'interno della Cattedrale di Santa Maria del Fiore c'è un orologio che sembra prendersi gioco di tutti loro. I numeri sono disposti in senso antiorario, le ore sono ventiquattro e la giornata non finisce a mezzanotte, ma al tramonto. Un oggetto straordinario, dipinto nel 1443 da Paolo Uccello , artista che oggi, con un pizzico di fantasia, potremmo definire un painting coach, capace di insegnare ai maratoneti un modo completamente diverso di guardare il tempo.

Un'epoca in cui le ore si misuravano seguendo il sole e non le lancette degli strumenti che oggi portiamo al polso

Provate a immaginare un maratoneta davanti a quell'orologio. Ha trascorso mesi a controllare ogni allenamento, conosce il proprio passo al chilometro, sa quanti secondi può permettersi di perdere a un ristoro. Poi arriva a Firenze, alza gli occhi e scopre che proprio nella città in cui correrà 42,195 chilometri qualcuno, quasi sei secoli fa, aveva deciso di organizzare le ore in tutt'altro modo.

Il metodo del coach Paolo Uccello: correre verso lo zero

E se avesse ragione lui? Se il segreto per affrontare la Maratona di Firenze fosse semplicemente ragionare al contrario?

Immaginiamo allora di affidarci al metodo del coach Paolo Uccello. Del resto, con quel cognome, probabilmente volava.

Il programma è semplicissimo: scegliete il tempo che volete impiegare, impostate il cronometro sul conto alla rovescia e partite. Se puntate alle quattro ore, saranno quattro ore a separarvi dal traguardo. Dopo un'ora ne resteranno tre, dopo due soltanto due.

E se tutto andrà secondo i piani, il vostro cronometro segnerà zero proprio mentre attraverserete il traguardo.

Ma attenzione: secondo questa fantasiosa teoria, arrivare prima non sarebbe necessariamente un vantaggio. Chi ha programmato quattro ore dovrebbe impiegarne esattamente quattro. Chi ne ha previste cinque, altrettante. Il vincitore non sarebbe il più veloce, ma il più regolare.

Forse è per questo che qualcuno ha preferito continuare a premiare chi corre più forte. Altrimenti, con tutti quei campioni, gli organizzatori avrebbero finito le medaglie!

Paolo Uccello, il primo pacer della storia? Quasi...

A pensarci bene, il nostro improbabile coach rinascimentale avrebbe persino anticipato, almeno nella fantasia, uno dei protagonisti della maratona moderna: il pacer, il corridore che accompagna gli atleti mantenendo un ritmo prestabilito per portarli al traguardo nel tempo desiderato.

Quattro ore? Quattro ore siano. Senza anticipi, senza ritardi, possibilmente con la precisione di un orologio.

Naturalmente Paolo Uccello non ha inventato il pacer e il suo orologio non era un conto alla rovescia. Ma se il nostro painting coach fosse vissuto ai tempi degli smartwatch, forse lo avremmo trovato alla partenza con un palloncino sopra la testa e una scritta: «Seguitemi, vi porto allo zero!»

E qui il gioco incontra un principio caro al mondo della corsa: tutti i finisher sono campioni, tutti meritano una medaglia. Nel nostro immaginario campionato della puntualità, però, anche il maratoneta più lento potrebbe battere quello più veloce, purché riesca a rispettare meglio il proprio tempo previsto.

Una piccola rivoluzione delle classifiche, nata da un orologio del Quattrocento e da una buona dose di fantasia.

Perché non tutti possono essere i più veloci, ma tutti possono diventare campioni del proprio tempo.