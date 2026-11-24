A Firenze, per lasciare il segno, non è obbligatorio dipingere un affresco, scolpire il marmo o progettare una cupola. Da oltre quarant'anni basta anche un paio di scarpe da corsa. Certo, il risultato difficilmente finirà agli Uffizi, ma una maratona corsa bene, a suo modo, è pur sempre un'opera d'arte . Con una differenza: invece di pennelli e scalpelli, servono gambe, polmoni e una discreta capacità di sopportare la fatica.

La città che ha visto lavorare Michelangelo, Leonardo da Vinci e Sandro Botticelli ha costruito la propria fama attraverso capolavori diventati patrimonio universale. Il David, la Nascita di Venere, l'Annunciazione: opere differenti, artisti differenti, un'unica città capace di raccoglierne il talento.

E c'è una coincidenza cronologica che rende il paragone ancora più curioso. Botticelli, Leonardo e Michelangelo vissero contemporaneamente per trentacinque anni, dal 1475 al 1510. Poco meno dei quarantadue anni che separano la prima Maratona di Firenze, nel 1984, dall'edizione del 2025.

In una manciata di decenni, la Firenze rinascimentale vide affermarsi alcuni dei più grandi artisti della storia. In un arco temporale sorprendentemente simile, quella podistica ha costruito la propria galleria di campioni. Cambiano gli strumenti, dai pennelli alle scarpe da corsa, ma il tempo necessario per lasciare un segno nella storia sembra quasi lo stesso.

La Maratona di Firenze, nata nel 1984, ha aggiunto a ogni edizione due nomi al proprio albo d'oro assoluto, uno maschile e uno femminile. Ma, proprio come accade nella storia dell'arte, limitarsi alle firme più celebri significa rischiare di perdere una parte del racconto.

I grandi maestri della Maratona di Firenze

Nella nostra immaginaria galleria podistica, alcune prestazioni meritano una sala tutta per loro.

Il keniano James Kutto, vincitore nel 2006, ha firmato il primato maschile della manifestazione con 2h08'40". Un'opera di precisione atletica, di quelle davanti alle quali gli appassionati si fermano a contemplare il cronometro.

Tra le donne, la firma più prestigiosa appartiene a Lonah Chemtai Salpeter, israeliana, che nel 2018 ha portato il record femminile a 2h24'17".

E poi ci sono gli italiani. Michele Gamba, vincitore nel 1999, Angelo Carosi, primo nel 2000 e nel 2003, Anna Incerti, vincitrice nel 2003, e Vincenza Sicari, capace di imporsi due volte consecutive, nel 2006 e nel 2007.

Sono alcuni dei nomi che hanno firmato le tele più visibili della storia della manifestazione. Ma gli Uffizi non esauriscono tutta l'arte fiorentina. E l'albo d'oro assoluto non esaurisce tutte le vittorie della maratona.

Oltre il podio assoluto: le altre firme della storia

Nel 2003 la Maratona di Firenze ospitò il Campionato italiano assoluto di maratona FIDAL, che vide trionfare Angelo Carosi e Anna Incerti.

Nel 2012, invece, le strade della città diventarono teatro di altri due campionati nazionali: quello della FSSI, Federazione Sport Sordi Italia, e quello dei Vigili del Fuoco.

Mentre gli etiopi Endeshaw Negesse Shumi e Shuru Diriba Dulume conquistavano le classifiche assolute, Marco Frattini vinceva il titolo italiano FSSI di maratona. Era il suo sesto titolo italiano complessivo e il terzo, nonché ultimo, sulla distanza dei 42,195 chilometri.

Nella stessa edizione, Michele Bedin e Paola Dal Mas conquistavano i titoli italiani dei Vigili del Fuoco, rispettivamente nella competizione maschile e in quella femminile.

Risultati differenti per contesti agonistici e prestazioni, accomunati da un elemento preciso: Firenze ha ospitato più di una cerimonia di incoronazione nello stesso giorno.

Michelangelo non correva da solo

La storia dell'arte ci insegna che accanto ai grandi maestri esistevano botteghe, scuole, collaboratori e artisti che hanno contribuito a costruire la ricchezza culturale di un'epoca. Non tutti hanno raggiunto la stessa notorietà, ma la notorietà non è l'unico criterio con cui si misura il valore di un'opera.

Nella corsa vale qualcosa di simile. La vittoria assoluta resta il vertice della competizione, ma non cancella i titoli conquistati in altri campionati, né le storie degli atleti che hanno trovato proprio a Firenze il momento più importante della propria carriera.

Del resto, il Rinascimento non è stato un concorso con un solo vincitore. È stato un periodo straordinario perché tanti talenti, ciascuno con il proprio linguaggio, hanno contribuito a renderlo tale.

La Maratona di Firenze continua a riempire la propria galleria di nuove firme. Nel 2025, alla quarantunesima edizione, sono stati Badr Jaafari e Tsega Desta ad aggiungere il proprio nome alla storia della corsa.

E allora il paragone può anche sembrare un triplo salto carpiato, ma l'atterraggio è piuttosto semplice.

A Firenze non tutte le opere sono esposte agli Uffizi. E non tutti i campioni finiscono nell'albo d'oro assoluto della maratona. Ma questo non significa che non abbiano lasciato il segno.

