Potrebbe cominciare così, con la naturalezza di un incontro tra Perozzi e Melandri, la più lunga zingarata podistica dell'anno. Un invito buttato lì, una risposta data prima ancora di riflettere e, qualche mese dopo, 42,195 chilometri da affrontare insieme.

Perché certe decisioni nascono da un ragionamento accurato. Altre da un amico che ti guarda e ti dice: «Andiamo?».

«Amici miei, io ci vado!»

Dopotutto, quale città potrebbe prestarsi meglio di Firenze a una zingarata collettiva? Mario Monicelli l'aveva capito molto prima che migliaia di corridori decidessero di attraversarla in pantaloncini e scarpe da running. Cambiano le imprese, cambiano i protagonisti, ma rimane quella particolare disposizione d'animo che trasforma un'idea poco ragionevole in un'avventura da vivere insieme.

Dal Duomo alle Cascine: la zingarata prende il via

La partenza da Piazza del Duomo è il momento in cui tutti si sentono un po' come il professor Sassaroli: sicuri di sé, brillanti, convinti di poter affrontare qualunque situazione. Poi la corsa attraversa San Marco e i viali, dirigendosi verso il Parco delle Cascine, dove il gruppo trova il proprio ritmo.

Qui servirebbe il rigore del figlio del Perozzi. Quello che nella vita non concede nulla all'improvvisazione, che probabilmente avrebbe preparato la maratona seguendo ogni allenamento alla lettera, rispettando le tabelle e ricordando agli amici di non partire troppo forte.

Peccato che in ogni gruppo ci sia anche chi si è iscritto per una battuta, chi ha promesso un tempo impossibile e chi, dopo pochi chilometri, comincia già a rivedere i propri programmi.

I lungarni, Ponte Vecchio e il dubbio della clacsonata

Quando il percorso raggiunge Ponte alla Vittoria, Piazza Pitti, Ponte Vecchio e i lungarni, Firenze si mostra nella sua veste più spettacolare. L'Arno accompagna i corridori, scorrendo tranquillo mentre loro cercano di non perdere secondi.

È uno dei contrasti più belli della maratona: il fiume continua per la sua strada senza consultare un cronometro, mentre migliaia di persone si affannano per rispettare un passo al chilometro.

E se lungo il tragitto dovesse arrivare qualche colpo di clacson, impossibile non pensare alla celebre clacsonata degli Amici miei. Con una differenza: qui non sapremmo se gli automobilisti stiano incoraggiando i maratoneti o manifestando tutta la loro esasperazione per le strade chiuse.

Quanto alla direzione, meglio affidarsi alla segnaletica ufficiale. Il dito che stunzica delle zingarate cinematografiche, per quanto memorabile, non sarebbe uno strumento particolarmente affidabile per orientarsi lungo 42 chilometri.

Dal Campo di Marte al traguardo: quando lo scherzo diventa serio

Dopo Santa Croce e i lungarni orientali, il percorso raggiunge Campo di Marte e lo stadio di atletica Luigi Ridolfi. Qui le conversazioni si accorciano, le battute diminuiscono e anche il più spavaldo degli amici comincia a fare i conti con la distanza.

Intorno al trentaquattresimo chilometro arriva il cavalcavia dell'Affrico. Una salita breve, ma sufficiente a far desiderare ai maratoneti più provati un intervento degli ingegneri dell'Autostrada delle Ginestre. Magari per spianare il cavalcavia, anziché demolire un intero paese. E se qualcuno, vedendo i corridori arrancare, si mettesse a gridare «Presto, suonate le campane!», ci sarebbe poco da stupirsi.

Poi il ritorno verso Sant'Ambrogio, il Duomo, gli Uffizi, via Tornabuoni e Piazza della Signoria, prima dell'arrivo nel cuore della città. Firenze torna a stringersi intorno ai corridori, mentre il traguardo si avvicina.

Gli amici potrebbero arrivare separati, ciascuno con il proprio tempo, la propria fatica e qualche promessa fatta alla partenza ormai dimenticata. Ma poco dopo saranno di nuovo insieme, pronti a raccontarsi un'impresa che diventerà, inevitabilmente, più grande a ogni nuova versione.

E quando, al ritorno dalla trasferta, qualcuno ascolterà incredulo il racconto dei quarantadue chilometri, delle risate e della fatica condivisa, potrebbe domandare: «Ma siamo sicuri che non è uno scherzo?»

No, amici miei. Questa volta è tutto reale. Ci ci siamo tuffati!