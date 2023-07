Mondiali Scherma 2023 al via: Italia con grandi ambizioni

MILANO - Prendono il via (dal 22 al 30 luglio) i Mondiali di Scherma 2023, l'edizione 69 della manifestazione irridata, il palcoscenico è quello dell'Allianz MiCo di Milano con l'Italia pronta ad essere protagonista. Mondiali tappa cruciale per la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024 in particolare per la categoria a squadre dove l'Italia punta ad essere la prima testa di serie per evitare un pericoloso incrocio in semifinale con Stati Uniti o Francia.