Mondiali Scherma, Isola e Nuccio accedono al tabellone principale

Comincia come meglio non si poteva il Mondiale di Milano 2023 per l'Italia. Nella prima giornata di fasi preliminari si sono qualificati per il tabellone principale sia Federica Isola nella spada femminile che Riccardo Nuccio nella sciabola maschile, che raggiungono gli altri azzurri già ammessi per diritto di ranking.

Nella spada femminile Federica Isola chiude la fase a gironi con 5 vittorie e 1 sconfitta, qualificandosi direttamente (senza passare per gli assalti a eliminazione diretta) al tabellone principale di martedì 25 a cui erano già ammesse le altre spadiste azzurre Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio (tutte tra le "top 16" del ranking internazionale). Si qualifica al tabellone principale anche Riccardo Nuccio nella sciabola maschile. Il torinese ha concluso la fase a gironi con cinque vittorie ed una sconfitta ma ha dovuto affrontare la fase ad eliminazione diretta per una sola stoccata. Da numero 1 del tabellone preliminare ha avuto un bye nel primo turno e nel match decisivo ha battuto con un netto 15-4 l'uzbeko Mamutov regalandosi un posto per martedì 25 luglio.

Nuccio e Isola qualificati al tabellone principale

Nuccio raggiunge così i compagni Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo già qualificati per diritto di ranking alla giornata clou di martedì 25. Domani, nella seconda giornata del Mondiale di Milano 2023, sono in programma le fasi preliminari di fioretto femminile (con in pedana Arianna Errigo) e spada maschile (per l'Italia ci sarà Gabriele Cimini). Proprio oggi si è registrato il sold-out dei biglietti venduti per tutte le giornate che assegneranno medaglie: dal 25 al 30 luglio l'arena del Mi.Co. sarà gremita per sostenere gli schermidori azzurri nel Mondiale che mette in palio punti pesanti per la qualifica olimpica a Parigi 2024.