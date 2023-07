Mondiali Scherma, Errigo accede al tabellone principale nel fioretto

Errigo: "Mi sono divertita, voglio una medaglia"

“Sono felice di essere qui e che il girone sia andato bene. Ero molto tesa dato che sono fuori da un anno, ma è andata bene e mi sono divertita”, parla così la campionessa lombarda che commenta la differenza tra le 5 stoccate e le 15: “Sì, cambia molto. Non avevo mai fatto girone al Mondiale e in Coppa del Mondo solamente 4 volte nel 2009. Sono davvero contenta di come sia andata”. Un grande ritorno dopo la maternità con Errigo che spiega: “Già quando ero incinta ho provato ad allenarmi sempre e mi sono concentrata al massimo d’accordo con il CT Stefano Cerioni. Quando hai due neonati e dopo un parto gemellare non è semplice. L’ho fatto per amore di questo sport e ringrazio mio marito e tutte le persone che mi sono state accanto”. Sul futuro non ha dubbi: “L’obiettivo è sempre lo stesso. Non sono qui solo per partecipare. Già essere al Mondiale è un motivo d’orgoglio ma non sono qui solo per partecipare. Voglio provare a vincere una medaglia”.