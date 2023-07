Mondiali scherma, tre azzurre ai sedicesimi di finale nella spada

MILANO - Tra le top 32 avanzano tre azzurre su quattro: vittorie per Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio, in gara nella spada femminile ai Mondiali di scherma a Milano. Per Fiamingo, vittoria 15-11 sulla lituana Azukaite, per Santucci 15-9 sull'indiana Khatri e 15-6 di Varria sull'uzbeka Egamberdieva. Eliminata invece Federica Isola, per una stoccata al supplementare con la cinese Yu. Questi gli accoppiamenti ai sedicesimi di finale:Navarria contro Injeong Choi (Korea), Fiamingo contro Miho Yoshimura (Giappone) e Santuccio contro Maria Lu Doig Calderon (Perù).