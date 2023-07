Santuccio in finale per l'oro nella spada femminile: Navarria ko 15-14!

Alberta Santuccio è la prima qualificata per la finale di spada femminile ai Mondiali di scherma a Milano. L'azzurra, in semifinale, si è imposta contro la connazionale Mara Navarria con il risultato di 15-14 strappando il pass per l'atto conclusivo del torneo iridato dove affronterà Marie-Florence Candassamy, che nell'altra semifinale ha battuto Yiwen Sun con il punteggio finale di 14-10.