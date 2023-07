Mondiali scherma: Errigo, Volpi, Favaretto in semifinale

Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Favaretto a medaglia nel tabellone di fioretto femminile ai Mondiali di Milano. Le tre azzurre sono infatti in semifinale con Errigo e Favaretto che si giocheranno un posto per la finale. La Errigo ha battuto 15-2 la rumena Calugareanu, Favaretto ha superato 15-9 la giapponese Azuma, mentre nel derby italiano Volpi ha battuto Batini 15-7 e si troverà di fronte per un posto in finale l'americana Kiefer.

Di Veroli e Cuomo ai quarti nella spada maschile

In campo maschile è il giorno della spada. Due italiani sono ai quarti di finale: sono Davide Di Veroli (campione europeo in carica) e Valerio Cuomo, mentre Federico Vismara è stato eliminato ai sedicesimi. Il romano ha battuto il finlandese Jaakko Paavolainen 15-14; il campano ha avuto la meglio sul giapponese Koki Kano per 15-13. Fuori al 2° turno, invece, Gabriele Cimini, sconfitto dallo spagnolo Yulen Pereira.