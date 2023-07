Mondiali scherma, il programma: è il giorno del fioretto maschile

L’Italia, come tradizione vuole, si presenta con i favori del pronostico, soprattutto nel fioretto uomini. Sono pronti a recitare la parte dei protagonisti il campione olimpico di Rio2016, Daniele Garozzo, il già campione del mondo Alessio Foconi, il vincitore della Coppa del Mondo 2022-2023 Tommaso Marini e il campione europeo in carica (titolo conquistato a Plovdiv lo scorso giugno) Filippo Macchi.

Mondiali scherma, dove vederli e il programma di oggi

Un mix perfetto e motivato guidato dal ct di lungo corso e grande palmares (campione olimpico individuale a Seoul ’88) Stefano Cerioni, ancora ebbro di gioia per le imprese delle fiorettiste andate in scena ieri. Motivazioni e giusto approccio nelle parole di Tommaso Marini: «Vivo le gare senza pressione. Voglio l’oro mondiale prima del sogno di Parigi». Per quanto riguarda le sciabolatrici proveranno a sbaragliare la concorrenza Martina Criscio e Michela Battiston (già qualificate alla diretta per diritto di ranking), con le promosse dalle fasi preliminari Rossella Gregorio e Chiara Mormile. Ancora in dubbio la presenza della fuoriclasse ucraina Olga Kharlan che dovrebbe affrontare all’esordio la russa Smirnova. Televisione: dirette su Rai Sport, Sky Sport Arena e Sky Sport Summer, Eurosport e Discovery+.