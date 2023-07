Mondiali scherma, caso Ucraina-Russia: polemica sul saluto e la protesta

La campionessa ucraina Olga Kharlan ha vinto con il punteggio di 15-7 contro la russa Anna Smirnova nel tabellone 64 di sciabola femminile ai Mondiali di scherma di Milano. Al termine dell'incontro, Smirnova si è avvicinata a Kharlan per stringerle la mano, mentre l'ucraina, come da protocollo, ha solo esposto la sciabola, saluto "convalidato" dall'arbitro.

Dopo oltre mezzora, la russa è ancora in pedana, seduta su una sedia, in segnale di protesta per il mancato saluto dopo la gara con l'ucraina Kharlan. Smirnova probabilmente punta sul mancato saluto da parte dell'avversaria, che per regolamento porta alla squalifica, per ottenere il passaggio del turno.

Scherma, Kharlan batte Smirnova: festa della squadra ucraina

Grande festa sulle tribune da parte della squadra ucraina, che ha mostrato anche un cartello con uno slogan usato durante le lotte di indipendenza dell’Ucraina dall’Urss che recita ‘Ucraina prima di tutto’. Secondo quanto si apprende, la Federazione internazionale si sta riunendo per affrontare la questione della protesta inscenata dall’atleta russa Smirnova dopo la mancata stretta di mano da parte dell’ucraina Kharlan.