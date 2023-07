Mondiali scherma, Garozzo eliminato. Derby Macchi-Marini ai quarti

Derby italiano in vista negli ottavi di finale del fioretto maschile ai Mondiali di scherma in corso a Milano. Filippo Macchi e Tommaso Marini si sfideranno in un derby tricolore per entrare ai quarti, dopo aver battuto rispettivamente l'austriaco Lechner 15-14 e il giapponese Shikine 15-4. Eliminati invece Daniele Garozzo (15-11 contro il danese Winterberg-Poulsen) e Alessio Foconi (15-8 contro l'egiziano Tolba).