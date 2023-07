Scherma, Marini e l'oro mondiale: "Tutto cuore e sana follia"

Dolore, lacrime e oro. La narrazione azzurra dei Mondiali di Milano ieri si è calata nei panni di Tommaso Marini, talento emergente del fioretto italiano che, nonostante il serio problema alla spalla, ha messo in fila il mondo con quelle lacrime sul podio a rendere tutto ancora più vero. Il 23enne fiorettista anconetano Tommaso Marini negli ottavi ha eliminato il campione europeo in carica, Filippo Macchi, per 15-11. Poi ha proseguito nella sua calvalcata. Marini, che era stato fermo per un mese prima degli Europei a squadre saltando per un problema alla spalla quelli individuali a Plovdiv, si è ripetuto nei quarti contro il francese Savin gestendo molto bene l’assalto, chiuso 15-9. In semifinale si è scontrato con il colosso transalpino Enzo Lefort, nazionale dal 2012 e campione del mondo uscente, titolo vinto al Cairo lo scorso anno proprio contro l’azzurro che era al debutto iridato. Assalto spettacolare e rivincita dello schermitore cresciuto al CS Ancona, che ha chiuso 15-13 volando in finale per l’oro. Si è ripetuto salendo sul tetto del mondo al termine di un altro assalto dai grandi connotati emotivi contro l’americano di origini ucraine, per chiudere il cerchio, Nick Itkin: «È stato un periodo difficile per me. Ad agosto dovrò operarmi alla spalla. Ho combattuto - ha detto Marini - tirando fuori i denti. Ho deciso di rischiare per il mondiale in casa, tanto cuore e sana follia. In queste condizioni l'oro vale molto».