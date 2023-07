Mondiali scherma, Italia in finale nella spada femminile

MILANO - La penultima giornata dei Mondiali di scherma 2023 in scena a Milano iniziano con l'Italia della spada femminile (Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Mara Navarria e Federica Isola) che batte la Svizzera 40-36 e vola in finale dove affronterà alle 17:00 la Polonia vincente contro la Korea. Decisive le stoccate di Rossella Fiamingo nell'ultima frazione che hanno portato le azzurre dal +1 (30-29) al 33-29 con 2' sul cronometro. Le svizzere con la Favre in pedana non mollano fino alla fine (37-36) a 19" dalla conclusione dell'incontro ma la stoccata di Rossella a 4" vale il 38-36 che manda i titoli di coda e regala un'altra medaglia all'Italia.