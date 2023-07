Mondiali scherma: Kharlan riabilitata, potrà gareggiare con la squadra

Passo indietro da parte della commissione esecutiva della Fie che ha reintagrato nel Mondiale l'ucraina Kharlan . L'atleta ieri era stata sospesa per essersi rifiutata di dare la mano alla russa Smirnova dopo averla battuta in pedana.

La campionessa ucraina potrà dunque gareggiare con le compagne nella prova a squadre che assegna punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno. La decisione della Fie, che spiegherà tutto in una conferenza stampa in serata con la presenza dell'atleta ucraina, arriva dopo il richiamo del Cio che aveva chiesto maggiore comprensione per gli atleti ucraini. La questione è anche finita sotto la lente di ingrandimento del governo italiano, con il ministro per lo sport Andrea Abodi che con una lettera ha chiesto delucidazioni a Coni , Federscherma e comitato organizzatore dei Mondiali.

La lettera di Bach alla Kharlan

Olga Kharlan potrà realizzare il suo sogno olimpico: il giorno dopo la squalifica ai Mondiali di scherma di Milano per non aver stretto la mano alla russa Smirnova, dopo essere stata riammessa alla competizione per la gara a squadre della sciabola, l'atleta ucraina ha avuto rassicurazioni dal Cio sulla sua presenza ai Giochi di Parigi 2024 dell'estate prossima. E' stato lo stesso Thomas Bach, numero uno dello sport mondiale, a comunicare in una lettera alla Kharlan che "a Losanna hanno deciso di fare un'eccezione e garantirle un posto a Parigi".

Le parole di Olga Kharlan

"La lettera con cui il presidente del CIO Bach mi ha confermato la qualificazione diretta alle Olimpiadi 2024? Ho pianto, non potevo crederci, ho pianto molto. Ero insieme al mio team, l'ho letta alla mia famiglia. È qualcosa di incredibile, sono davvero grata di questa opportunità" ha detto Olga Kharlan in conferenza stampa dopo la squalifica nella prova individuale per il mancato saluto alla russa Smirnova, la seguente riammissione per la prova a squadre ai Mondiali in corso a Milano e la lettera del presidente del CIO in cui garantisce la qualificazione diretta per la Kharlan alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.