Mondiali scherma, l’Italia vola in finale nel fioretto femminile

MILANO - L' Italia del fioretto femminile è in finale ai Mondiali di Milano. La squadra azzurra composta da Alice Volpi , Arianna Errigo , Martina Favaretto e Francesca Palumbo ha battuto il Giappone per 43-30.

Dopo una gara dominata, a chiudere i conti ci ha pensato Francesca Palumbo nell'ultimo assalto contro la giapponese Ueno. Ora il Dream Team azzurro sfiderà alle 17.00 Francia o Stati Uniti per la medaglia d’oro.

Mondiali scherma, Italia ko nella sciabola

L'Italia della sciabola femminile si ferma agli ottavi di finale dopo il ko contro l'Ucraina di Kharlan. Le azzurre vengono sconfitte per 33-45, inseguendo sempre le avversarie fin dalle prime battute. Questa sconfitta adesso potrebbe compromettere la qualificazione per le Olimpiadi di Parigi 202. Nell'Ucraina è tornata in pedana Olga Kharlan, riammessa ieri dopo la squalifica per il mancato saluto alla russa Anna Smirnova dopo la gara individuale