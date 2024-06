Parigi 2024: Errigo in lacrime, dura essere mamma e atleta, ce l'ho fatta

Arianna Errigo si è commossa nel ricevere dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il tricolore in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024: "Come alfiere dell'Italia, ci tengo a rappresentare noi, mamme e atlete, e i loro sogni. Alle donne voglio dire di credere in ciò che desiderate, sempre". Ed ancora: "Essere con voi è un'emozione immensa. Quando ho saputo di essere la portabandiera non ho dormito per diverse notti, un fatto paradossale visto che ho due bambini piccoli". Poi ha aggiunto: "Le emozioni per me sono tutto, con la scherma ne ho vissute tante, ma da poco la vita me ne ha regalate due enormi, i miei due bambini".