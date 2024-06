L’Italia del fioretto ora tira di squadra

Dopo una partenza bruciante agli Europei di Basilea ieri in terza giornata l’Italia ha rifiatato, in vista delle prove a squadre che scattano oggi. La spada maschile e la sciabola femminile non sono salite sul podio. Gli uomini sono caduti nelle prime fasi del tabellone di diretta. Al termine il miglior azzurro è stato Federico Vismara, 18° e alle spalle di un altro nome eccellente dell’arma, il campione olimpico Romain Cannone (Fra). L’azzurro, dopo aver ben interpretato la fase a gironi tanto da essere entrato nella diretta come n° 2 del quadro, si è arreso sullo score di 15-11 all’austriaco Josef Mahringer, dopo aver vinto il secondo assalto contro il tedesco Herzberg per 15-9. Nel 1° turno Vismara aveva usufruito di un bye. Stoppati al secondo contest di giornata Damiano Di Veroli, Gabriele Cimini e l’esperto del gruppo, Andrea Santarelli. Per Di Veroli il “fermo” è giunto per una sola stoccata (14-13) dalla spada dello svedese Svensson; per Cimini da quella più blasonata del magiaro Koch, sul punteggio di 10-6. Santarelli invece ha alzato bandiera bianca contro il finlandese Vuorinen, per 15-11.