Quell'oro nella Spada che viene da lontano e che è restato sullo stomaco alla Francia

Un trionfo può essere crudele? Dipende da che punto di vista lo si guarda. Cruel è la parola scelta da L’Équipe per definire quello che sono riuscite a fare le spadiste azzurre sulla pedana del Grand Palais, battendo in finale la Francia all’overtime 30-29. Il trionfo crudele è opera di Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Mara Navarria ed è stato il primo successo di squadra per l’Italia ai Giochi di Parigi. Nella fretta di etichettarle c’è chi le ha presentate come “l’amica di Diletta Leotta, la psicologa, la francese e la veterana”, scatenando la giusta reazione sdegnata di Margherita Granbassi e le conseguenti polemiche social.

A far comprendere quanto inappropriate siano certe definizioni bastano i cv delle quattro spadiste, a partire da quello di Rossella Fiamingo che alla quarta partecipazione olimpica ha conquistato la medaglia che le mancava: argento individuale a Rio 2016, bronzo a squadre a Tokyo nel 2021, a Parigi è arrivata all’oro e ha chiuso i Giochi portando la bandiera italiana insieme al fidanzato Gregorio Paltrinieri. Per aggiungere un dato, insieme la loro coppia vale otto podi olimpici. Alberta Santuccio è stata portabandiera della delegazione italiana ai Giochi Olimpici giovanili a Singapore, nell’ormai remoto 2010, a testimoniare come anche la più giovane delle spadiste azzurre, con i suoi 30 anni, abbia alle spalle una lunga esperienza internazionale. E la spadista delle Fiamme Oro faceva già parte di questa squadra all’epoca del bronzo di Tokyo. È toccata a lei la stoccata vincente, nell’ultimo assalto contro la Francia. La pressione? «Chiudere è un compito difficile, ma anche bellissimo. Mi piace la responsabilità che mi dà questo compito. Quell’ultima stoccata è stata magica».

Enorme l’esperienza a cinque cerchi di Mara Navarria, che scoprì di essere incinta del piccolo Samuele proprio durante la sua prima partecipazione olimpica, a Londra 2012. Dodici anni dopo, passando per il bronzo di Tokyo, è arrivata all’oro. E che dire di Giulia Rizzi? A 35 anni ha vissuto la stagione più entusiasmante della sua vita: prima l’ingresso nel team e il titolo europeo a squadre conquistato a Basilea, poi l’esordio olimpico a Parigi. Un debutto d’oro. Lei che nella capitale francese ha vissuto e che una volta ufficializzata la convocazione per i Giochi aveva commentato: «Parigi! Dopo tanti anni sono riuscita a fare pace con te! E volevo ringraziarti se sono diventata quella che sono. Mi hai dato tante gioie e forse piu dolori. Però mi hai insegnato ad essere una vera Professionista, il rigore dell’allenamento e a combattere per ottenere ciò che voglio. Mi hai insegnato che ci possono essere carriere molto lunghe ma una carriera la si può fare anche in pochissimo tempo».

L’Italia non era mai riuscita prima a conquistare il titolo olimpico nella spada a squadre femminile. «Una medaglia rumorosa, un oro storico, ma dietro al quale si celano tanti anni di lavoro individuale e di squadra – ha commentato Navarria, che ha 39 anni ha coronato così un’intero percorso sportivo –. Lo dico sempre anche a mio figlio. L’importante è sognare, metterci il cuore e lavorare. I sogni si realizzano se uno ci mette tutto quello che ha». Rossella Fiamingo a 33 anni guarda ai prossimi Giochi immaginando già un possibile protagonista per la cerimonia inaugurale: «Proveremo ad andare ai Giochi di Los Angeles, sia io sia Gregorio (Paltrinieri ndr). Quattro anni sono lunghi ma spero che saremo lì e spero che Greg ci vada da portabandiera. Se lo merita più di tutti».