Magnini e Errigo ai “Mypersonaltrainer Days” di Milano

TORINO - Sabato 14 e domenica 15 settembre torna MypersonalTrainer Days , l’iniziativa patrocinata dal Comune di Milano che si terrà presso l'Arco della Pace, un ambiente verde che da sempre i milanesi dedicano allo sport e a momenti di relax e benessere. More than Wellness si intitola questa terza edizione, ancora più appassionante e inclusiva: in programma oltre 500 attività gratuite e aperte al pubblico pensate per tutti gli amanti di uno stile di vita sano e attivo, dal fitness allo sport, ma anche di fitfood e beauty. Grandi nomi animeranno MypersonalTrainer Days: dal campione pluripremiato Filippo Magnini alla portabandiera italiana all'Olimpiade di Parigi Arianna Errigo , dalla marciatrice olimpionica Eleonora Giorgi ai guru del fitness Jill Cooper , a Jairo Junior , Federica Constantini , Roberta Vanzella , Nicolò Famiglietti e Silvia Fascians del roster di Power Talent Agency e molti altri ancora.

A inaugurare l’evento sabato 14 settembre alle 10.30 sarà Filippo Magnini, che darà al pubblico consigli per un corretto stile di vita e racconterà come l’approccio sportivo può influenzare la carriera lavorativa e la vita di tutti i giorni. Alle 11 ecco Arianna Errigo, che aprirà la riflessione a un nuovo modo di intendere lo sport e racconterà inoltre come ha organizzato le sue giornate parigine con gli impegni sportivi e i suoi due gemelli al Villaggio Olimpico.

Seguiranno per tutto il weekend tante attività di tendenza e adatte ad ogni età: Silent Fitness, Strong Nation, un allenamento high intensity nel quale la musica viene creata, nota dopo nota, per seguire e stimolare il movimento, Dynamic Hiit Workout e il Groupboxing Sparring . Non mancheranno attività più olistiche e dolci. Il pubblico sarà poi coinvolto in talk formativi il sabato e in masterclass interattive la domenica, al Dazio di Levante. Tra gli appuntamenti da non perdere Face&hair Yoga con Marilia Valenza (ore 12) e Ormoni alleati del benessere femminile con la dottoressa Cristina Tomasi (ore 16). Grande attesa per la Multisport Arena dove chiunque potrà approcciare attività innovative come Korfball e Floorball, oltre a Mini Volley, Mini Tennis, Basket 3x3, Calcetto 3vs3, e divertirsi insieme agli amici con i giochi dell’Hub Minigames con tra gli altri il Quad Pong e il Subsoccer.

Tutte le attività sono gratuite, per partecipare è necessario registrars sul sito.