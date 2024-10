Scherma, Usmanov vince la causa contro la tv tedesca ARD

Il Tribunale Regionale di Amburgo ha condannato l'emittente televisiva pubblica tedesca ARD per le falsita' e inesattezze smosse contro il presidente della Federazione internazionale della scherma Alisher Usmanov, autosospeso volontariamente dalla carica nel 2022 in seguito alle sanzioni UE. Ad agosto 2024, ARD ha infatti pubblicato due articoli e trasmesso un servizio televisivo sui Giochi Olimpici di Parigi, in cui veniva accusato lo stesso Usmanov di creare un "sistema di corruzione degli arbitri" all'interno della Federazione Internazionale della Scherma (FIE).