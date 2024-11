"Non sei il massimo, quando imparerai..." Vezzali-Di Francisca, duro scontro

Durante la celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro al Palazzo dei Congressi all'Eur, a Roma, si è verificato un momento di tensione tra le ex compagne di squadra Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali . Dal palco, la Di Francisca ha proposto un "messaggio di pace" rivolto alla Vezzali, auspicando la fine delle polemiche tra loro. La risposta della Vezzali è stata diretta: " A livello sportivo ti stimo e ti rispetto, sei stata una grandissima campionessa, ma a livello umano non sei il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone... ". La frase è stata interrotta, ma ha evidenziato le tensioni persistenti tra le due campionesse di scherma.

Vezzali-Di Francisca: i precedenti botta e risposta

Le divergenze tra Di Francisca e Vezzali risalgono a diversi anni fa. Nel corso di un'intervista del 2019, Elisa aveva dichiarato: "A livello sportivo è migliore di me, ma umanamente no". Nel 2022, in occasione del suo ritiro, la schermitrice aveva inoltre affermato di non aver invitato Vezzali alla festa d'addio, suggerendo che quest'ultima si concentrasse sul lavoro per lo sport italiano. Nonostante i tentativi di riconciliazione, come la proposta di Di Francisca di organizzare una cena con Vezzali e altre colleghe, il recente botta e risposta durante la celebrazione dei 70 anni delle Fiamme Oro al Palazzo dei Congressi dell'Eur ha attestato la persistenza delle tensioni tra le due.