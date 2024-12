La promessa di Usmanov: "Il futuro sarà roseo"

«Vive per la scherma, che di fatto è la sua famiglia. Prova una passione contagiosa per questo sport. Ci mette davvero il cuore». Le parole espresse da Serge Timacheff, il responsabile della comunicazione della Fie, al termine della conferenza stampa indetta lo scorso sabato a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, dopo la conferma di Alisher Usmanov del quinto mandato da presidente della Federazione Internazionale di Scherma, descrivono al meglio come il magnate settantunenne fosse (e sia) visto dai propri sostenitori. Ma soprattutto, quei concetti espressi all’hotel Intercontinental, denotano un’ammirazione profonda per l’uomo e per quanto si sia prodigato per il bene del suo sport (tanto che gli schermidori alle Olimpiadi di Tokyo hanno ampliato per la prima volta nella storia il loro medagliere, passando da 10 a 12 riconoscenze). Abnegazione e dedizione. Volontà e sacrificio. Dal sogno dell’infanzia, quando Usmanov da ex atleta si cimentava in pedana, ad una fondamentale questione lavorativa odierna. «È il mio amore e la mia passione, è lo spirito cavalleresco e il rispetto per l'avversario, che si sono conservati fin dai tempi in cui la tua vita dipendeva dalla tua abilità nel maneggiare la spada. Finché vivrò, sosterrò la scherma», il mantra decantato dell’uomo d’affari, oggi conosciuto da tutti.