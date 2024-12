Macchi: “LeBron James e Kobe Bryant sono il mio ossigeno”

Filippo Macchi, uno dei fiorettisti più talentuosi della nazionale azzurra, 23 anni e vice campione olimpico in carica, analizza con lucidità la stagione 2023/2024 che lo ha portato quasi al vertice dell’olimpo di settore: «Non posso che giudicarla una bella stagione – esordisce il toscano di Navacchio – perché ho consolidato il mio rendimento e mi sono confermato tra i convocati nella nazionale maggiore dopo l’ingresso in squadra dell’anno prima. Non era così scontato farlo poiché la concorrenza interna è una costante. Eravamo in cinque in lizza per quattro posti, poi Daniele Garozzo è stato costretto a rinunciare a causa delle problematiche fisiche che lo hanno colpito».



A Parigi due argenti, uno individuale e uno a squadre. Che voto si dà?

«Mi promuovo per come ho affrontato la mia 1ª Olimpiade, anche se l’amaro in bocca per l’oro sfumato rimane. Al di là di quanto accaduto, sul 14-12 avrei dovuto chiudere l’assalto in mio favore coronando il sogno che ho fin da bambino. Sono arrivato alla gara in condizioni psico-fisiche perfette. Stavo tirando bene anche in allenamento e sapevo di aver fatto tutte le cose giuste. Gli assalti per arrivare a medaglia lo hanno confermato e a quel punto mi aspettavo di vincere».



Essere arrivato “solo” all’argento è una motivazione in più?

«Certo – prosegue Macchi – anche se sono consapevole del fatto che arrivare in alto è difficile, mantenere il livello ancora di più. Sono ovviamente pronto a rimettermi in gioco».



La scherma per lei è cosa di famiglia, vero?

«Il mio primo maestro è stato mio nonno Carlo. Il mio ricordo va sempre a lui. In casa nostra lo sport è sempre stata una costante e con lo studio una priorità. A 8 anni mi sono preso anche una piccola pausa di riflessione giocando a calcio una stagione. Quando ho dovuto scegliere, anche per ragioni di comodità (palestra di famiglia e sotto casa) non ho avuto dubbi e direi che non ho sbagliato».



L’attività è incessante se si vuole rimanere al vertice. Come la svolge?

«Mi alleno due volte al giorno dal lunedì al venerdì, con cinque sedute di preparazione atletica, seguendo le indicazioni di Michele Mariotti e cinque di tecnica con il mio maestro Marco Vannini. Curo anche l’aspetto mentale, cosa che faccio da quando avevo 16 anni e dal febbraio del 2023 per una volta alla settimana con Salvatore Sica».



Dopo le imprese olimpiche anche la gente la riconosce. Cosa significa?

«In questo ambito il mio obiettivo è avvicinare sempre più bambini allo sport, vera metafora della vita e veicolo essenziale per allontanare tanti ragazzi dai pericoli dell’attuale società e aiutarli a raggiungere nella vita i personali obiettivi. Se poi i bambini si avvicinano alla scherma meglio ancora».



Quanto è stato difficile gestire la sua condizione di figlio e nipote d’arte?

«All’inizio un po’ mi ha penalizzato perché mi allenavo nella palestra di famiglia e mi sentivo comodamente a casa. Il salto di qualità l’ho fatto quando sono andato a Livorno tagliando, in un certo senso, il cordone ombelicale e prendendomi maggiori responsabilità. Massima applicazione nella ricerca della filosofia del lavoro. Il talento che ho sempre avuto da solo non sarebbe bastato per emergere. Bisogna allenarlo in modo costante e professionale e questa e la cosa più difficile».



La stagione 2024/2025 è già partita e con un bel secondo posto in Giappone, alle spalle del compagno di squadra Foconi.

«Sono stato un po’ ingenuo e anche in questo caso avrei potuto e dovuto chiudere prima l’assalto. Un aspetto nel quale devo ancora crescere».



Quali sono gli appuntamenti del 2025 da non perdere?

«La prima gara di Coppa del Mondo sarà a Parigi l’11 e il 12 gennaio. Poi ci sarà il Grand Prix di Torino, le altre tappe di Coppa del mondo per arrivare agli Europei di Genova e ai Mondiali di Tbilisi».



Lo spazio per gli hobby non è molto. Quali sono?

«Amo tutti gli sport e quest’anno sono stato alle Finals dove ho assistito al match tra Sinner e De Minaur».



Gli idoli di Filippo Macchi quali sono stati?

«Nella scherma Salvatore Sanzo, Simone Vanni e Daniele Garozzo. Nello sport tutti coloro che hanno sempre fatto del giusto approccio mentale un proprio credo: LeBron James e Kobe Bryant…ossigeno puro».