Alice Volpi, atto d’amore: “Torino è speciale”

Giornata clou per il Trofeo Inalpi, la prova Grand Prix di fioretto maschile e femminile già passata agli annali per il record di iscritti (473 in totale). Dopo le prime giornate riservate alle qualificazioni, ieri in pedana gli uomini, oggi si farà sul serio sulle pedane allestite nella splendida cornice della Inalpi Arena, a partire dalle 9. Ieri alcuni big azzurri hanno scaldato i motori e hanno raccontato le emozioni della vigilia: «È sempre un piacere gareggiare a Torino e davanti al pubblico amico - ha esordito la capitana azzurra Arianna Errigo -. Si tratta di una prova alla quale tutti teniamo, dal punteggio maggiorato e molto ben organizzata. Sono qui con la famiglia e questo è ormai un classico. Continuo a tirare di scherma a dispetto dei 36 anni, perché la passione e la voglia di far bene sono rimaste inalterate. È cambiato l'approccio e in un certo senso la pedana e la gara sono momenti di scarico della tensione». È iniziato un nuovo quadriennio olimpico e non manca il traguardo finale: «Prendo una stagione per volta - ha proseguito la fiorettista azzurra - senza pensare a Los Angeles ancora molto lontana. Sono la n. 2 del ranking e l'obiettivo più vicino è riuscire a salire in 1ª posizione, sarebbe una bella soddisfazione alla mia età».

Volpi: "Una gara alla volta"

Quella odierna sarà la prima gara stagionale in Coppa del Mondo per Alice Volpi, due volte vincitrice a Torino, come Arianna Errigo: «È una tappa speciale per me - ha sottolineato la senese - perché qui ho vinto la mia 1ª gara di Coppa del Mondo del 2015, ripetendomi 4 anni dopo. Sarà una prova per testare la mia condizione dopo la pausa post olimpica. Prendo una gara per volta, senza pormi particolari obiettivi. Cercherò ovviamente di dare il massimo, vogliamo tornare a vincere il Grand Prix».

Ormai una certezza, ha voglia di dare il massimo anche la friulana Martina Favaretto, 2ª lo scorso anno nel Trofeo Inalpi: «Ho conquistato la prima gara stagionale a Tunisi - ha ricordato - e continuo a lavorare per dare il meglio negli appuntamenti clou di stagione. Con i successi aumenta la consapevolezza, ma anche la responsabilità. A Torino voglio esprimere tutta me stessa e trovare le giuste sensazioni». Le stesse che cerca la qualificata Francesca Palumbo: «Arrivo dal tabellone preliminare e non è mai scontato entrare nella diretta - ha detto con il sorriso sul volto -. Tutte ambiamo al podio». Lo stesso discorso vale per i maschi: «Torino è speciale -ha ammesso il vice campione olimpico Filippo Macchi - perché su queste pedane ho centrato il primo podio in Coppa del Mondo, due anni fa. Non sarà facile perché la scherma è sempre più planetaria. I pericoli arrivano da più atleti e fin dal primo assalto occorre essere concentrati. Gli obiettivi sono alti, inutile nasconderlo». Sarà quella di oggi la 2ª gara stagionale per il campione iridato in carica Tommaso Marini, reduce dall'esperienza di "Ballando con le stelle": «Uso la notorietà che mi ha dato il programma per accendere più fari sulla scherma. Sono all'80% della condizione e a Torino spero di tirare bene e divertirmi. In questa prova mi manca ancora l'acuto, spero possa essere la volta buona». Ai botteghini dell'Inalpi Arena è attiva la biglietteria e Sky trasmetterà in diretta le semifinali e le finali, dalle 18.