Gli Europei di scherma “Genova 2025" in diretta su Sky

Un nuovo, grande, evento nell’estate di Sky. Gli assalti decisivi e le stoccate da medaglia dei Campionati Europei di Scherma “Genova 2025” saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su Now da sabato 14 a giovedì 19 giugno. Il massimo appuntamento continentale di scherma, di nuovo in Italia dopo 13 anni , sarà protagonista con 6 giornate di gare emozionanti. E l’Italia si presenta con grandi ambizioni: 28 atleti sono stati convocati dai ct Simone Vanni per il fioretto, Dario Chiadò per la spada, Andrea Aquili per la sciabola femminile e Andrea Terenzio per la sciabola maschile, con 12 medagliati olimpici e 8 debuttanti (di cui 2 Under 20).

Nicolodi-Zambon e non solo

La squadra di Sky racconterà i tornei individuali, con gli assalti per il podio, e le finali dei tornei a squadre, per un totale di 12 appuntamenti da medaglia che si svolgeranno sulle pedane del nuovo Palasport di Genova. Le telecronache (su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su Now), saranno di Pietro Nicolodi. Al suo fianco si alterneranno atleti, tecnici ed esperti per il commento tecnico, mentre a bordo pedana le interviste prima e dopo gli assalti saranno curate da Francesca Zambon. Per ogni giornata di gara su Sky Sport 24 collegamenti in diretta con aggiornamenti, interviste e approfondimenti. Ampia copertura degli Europei di Scherma anche su skysport.it, sulla app Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

La programmazione

Sabato 14 giugno: prima giornata Fioretto femminile e Sciabola maschile (individuale) in diretta dalle 18.15 su Sky Sport Uno e Now. Domenica 15: seconda giornata Spada maschile e Sciabola femminile (individuale) dalle 18 su Sky Sport Arena e Now. Lunedì 16: terza giornata Spada femminile e Fioretto maschile (individuale) dalle 18 su Sky Sport Arena e Now. Martedì 17: quarta giornata Fioretto femminile e Sciabola maschile (squadre) dalle 15.30 su Sky Sport Arena e Now. Mercoledì 18: quinta giornata Spada maschile e Sciabola femminile (squadre) dalle 15.30 su Sky Sport Arena e Now. Giovedì 19: sesta giornata Spada femminile e Fioretto maschile (squadre) dalle 15.30 su Sky Sport Arena e Now.