Ancora Dream team, ma finale da brivido

Oro e argento azzurri dalla prima giornata delle gare a squadre degli Europei di Genova 2025. Il metallo pregiato è arrivato dal fioretto donne al termine di una sfida, classica contro la Francia, per lunghi tratti comandata, poi quasi dominata, infine quasi persa. La squadra del fioretto femminile però non è abituata a tradire, anzi sa esaltarsi nelle difficoltà e fare quadrato per ridisegnare l’impresa e riempirla di emozioni. A fissarla nella storia &egrav