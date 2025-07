Mondiali scherma, l'Italia fa l'en plein: tutti qualificati al secondo turno

TBILISI (GEORGIA) - Sorride la scherma italiana: tutti gli atleti azzurri impegnati ai Mondiali di Tbilisi, in Georgia, hanno infatti conquistato il pass per il secondo turno. Nel fioretto maschile successi per Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi. Sulla pedana georgiana, Marini, campione del mondo in carica, ha superato il belga Niks per 15-9, Bianchi il ceco Holy per 15-3, Macchi il croato Files per 15-7 e Foconi, oro individuale nel 2018, il canadese Wong per 15-2. Questi gli accoppiamenti nel tabellone da 32: Bianchi-Ng (Hkg), Macchi-Louie (Usa), Marini-Nagano (Jpn) e Foconi-Mo (Chn).