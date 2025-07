Fioretto spuntato. Amarezza Macchi

Non è stata l’apertura attesa per l’Italia a ll’Olympic Palace di Tbilisi nella prima giornata dei Mondiali Assoluti in terra georgiana. Non sono arrivate le medaglie né dal fioretto masc h ile, né dalla spada femminile individuale anche se in entrambe le armi le lame azzurre le hanno sfiorate. La scherma ci ha abituati molto bene e anche per questo quando i nostri rappresentanti non riescono a salire sul podio si tende a parlare