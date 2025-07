Mondiali scherma, triplo bronzo per l'Italia con Curatoli, Cristino e Favaretto

TBILISI (Georgia) - Luca Curatoli e Anna Cristino hanno conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali di scherma in corso a Tbilisi. Lo sciabolatore azzurro in semifinale è stato battuto 15-13 dal francese Jean Philippe Patrice . Anche la fiorettista è stata sconfitta da una francese, Pauline Ranvier , per 15-11. Ai Mondiali sono due le medaglie di bronzo assegnate, che vanno agli schermidori che sono sconfitti nelle semifinali, non essendo prevista una sfida per il terzo posto assoluto, come alle Olimpiadi

Bronzo anche per Favaretto

Dopo i bronzi di Luca Curatoli e Anna Cristino, deve accontentarsi del gradino più basso del podio anche Martina Favaretto. Nella seconda semifinale della prova individuale di fioretto femminile, la 23enne padovana delle Fiamme Oro ha ceduto per 15-10 alla tri-olimpionica statunitense Lee Kiefer, che per l'oro sfiderà la francese Pauline Ranvier.

Delusione Errigo

Arianna Errigo commenta sui social l'eliminazione negli ottavi nel fioretto individuale ai Mondiali : "Il mio 12º Mondiale individuale si conclude al nono posto. Oggi ho sbagliato tanto, sotto tanti punti di vista. Mi dispiace tantissimo, soprattutto per tutte le persone che lavorano con me ogni giorno e per la mia famiglia che fa di tutto per seguirmi in ogni angolo del mondo. Oggi non ho ripagato minimante i vostri sacrifici! Tutto quello che non ho dato oggi, lo metterò alla gara a squadre tra qualche giorno".