Mondiali, Italia eliminata agli ottavi nella sciabola donne. Fuori anche la spada maschile

Il quartetto delle sciabolatrici formato da Michela Battiston , Chiara Mormile , Eloisa Passaro e Mariella Viale si è fermato agli ottavi di finale nella competizione a squadre ai Mondiali di Tbilisi. Nel turno dei 16esimi l’ Italia si era imposta in scioltezza sull’ Iran con il punteggio di 45-23, ma agli ottavi si è arresa alla Spagna per 45-42. Tanti rimpianti per le ragazze del CT Andrea Aquili, che erano riuscite a recuperare uno svantaggio anche di 7 stoccate, ma sui titoli di coda sono state le iberiche a imporsi, prendendosi la rivincita rispetto agli Europei di Genova. Le azzurre sono state così dirottate al tabellone dei piazzamenti.

Spada maschile eliminata ai quarti

L’Italia degli spadisti, saltato di diritto il tabellone da 64, ha debuttato nei 16esimi di finale contro la Svezia, lottando e imponendosi per 45-43, mentre agli ottavi di finale i ragazzi del Responsabile d’arma Dario Chiadò e del delegato Diego Confalonieri hanno battuto l’Olanda, in un match combattuto (gli orange sono i vicecampioni d’Europa di un mese fa a Genova) ma che Galassi & Co. sono riusciti a conquistare grazie a un allungo nella fase decisiva che li ha portati al successo con il risultato di 45-35. In pedana con Davide Di Veroli, Matteo Galassi, Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino, il cammino degli azzurri si è interrotto ai quarti di finale contro il Kazakistan, che si è imposto per 45-43.