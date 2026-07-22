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Scherma, ecco i Mondiali: il via a Hong Kong

Dieci gli azzurri che scenderanno in pedana già nelle giornate inaugurali dedicate alle qualificazioni. Il calendario delle gare si dipanerà nell’arco di nove giorni, secondo un’ideale suddivisione in tre fasi: tutti i dettagli
Roberto Bertellino
1 min
SchermaMondialiHong Kong
Scherma, ecco i Mondiali: il via a Hong Kong© EPA

Inizia oggi la grande avventura dei Mondiali Assoluti 2026 a Hong Kong, dopo un periodo di acclimatamento e assorbimento del fuso orario (le lancette dell’orologio sono sei ore avanti rispetto all’Italia ndr) svolto a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese. I CT Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e

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