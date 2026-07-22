Scherma, ecco i Mondiali: il via a Hong Kong

Inizia oggi la grande avventura dei Mondiali Assoluti 2026 a Hong Kong, dopo un periodo di acclimatamento e assorbimento del fuso orario (le lancette dell’orologio sono sei ore avanti rispetto all’Italia ndr) svolto a Shenzhen, moderna metropoli che collega Hong Kong al resto del territorio cinese. I CT Simone Vanni per il fioretto, Andrea Terenzio e Andrea Aquili per la sciabola (rispettivamente maschile e femminile), Diego Confalonieri e