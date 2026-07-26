Con Macchi e Rizzi l’argento è azzurro

Nella prima giornata di medaglie ai Mondiali Assoluti di Hong Kong, l’Italia è subito andata a podio, conquistando due argenti nelle prove individuali di fioretto maschile e spada femminile, con Filippo Macchi, vicecampione olimpico a Parigi 2024, e Giulia Rizzi, 24 anni il primo, 37 la seconda. Per entrambi si è trattato della prima meda