Favaretto oro nel fioretto, Errigo argento: grande Italia ai Mondiali di scherma

Martina Favaretto ha vinto la medaglia d'oro nel fioretto individuale femminile ai Mondiali di scherma a Hong Kong, in corso sulle pedane della Asia-World Arena. In una finale tutta italiana, la 24enne padovana delle Fiamme Oro, numero 1 del tabellone, ha sconfitto per 15-7 la veterana Arianna Errigo , numero 2. "Un'emozione incredibile. Sono felice e commossa per questo mio primo titolo mondiale", le prime parole di Martina Favaretto dopo aver conquistato l'oro iridato.

L'Italia della scherma sempre più nella storia

Per l'Italscherma è il primo titolo iridato nella competizione cinese ed il quinto podio complessivo (oltre ad Errigo, hanno conquistato l'argento Giulia Rizzi e Davide Di Veroli nella spada e Filippo Macchi nel fioretto). Per l'Italia è anche la 125esima medaglia d'oro nella storia dei Mondiali, a un secolo esatto di distanza dalla prima vittoria di Giorgio Chiavacci (fioretto maschile) a Budapest nel 1926. Nel complesso, con questi due podi, il fioretto femminile azzurro sale a quota 98 medaglie iridate.