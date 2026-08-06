“Aggressiva e fredda. Mi nascondo e tocco”

Gaia Caforio è tornata dalla Cina dopo aver disputato il suo primo Campionato del Mondo Assoluti da protagonista, tanto da aver vinto l’oro a squadre e chiuso la prova individuale con un ottimo 12° posto. Tante le emozioni provate in pedana e fuori ma lei, torinese doc e classe 2003, ha dimostrato di saperle gestire tirando da spadista d’esperienza, anche se il contesto era stellare, il massimo se si esclude l’Olimpiade. Partiamo proprio dallo sgu