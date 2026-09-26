Vittoria Pinna: "Il fioretto nel cuore e un sogno per nonno"

Salire su un treno di alta velocità, da Roma diretto verso il nord, e incontrare per caso un folto gruppo di ragazze ordinate e silenziose. Comitive di turisti sospingono bagagli ed in “parlari” incomprensibili si assegnano e scambiano posti. Molti si spazientiscono. Loro invece, le ragazze, attendono il turno delle sedute. Facendo attenzione, appaiono le divise e le mimetiche e gli stemmi dell’esercito. Le ascolto parlare della Cecchignola , una vera e propria cittadella militare chiusa al traffico civile, che ospita a Roma comandi, scuole e caserme dell’Esercito Italiano ed è nota per la predisposizione a discipline sportive. La “meglio gioventù” della scherma italiana prepara qui i suoi giovani talenti. Una vita collegiale, il sacrificio sin da giovanissimi e giovanissime per la gioia di emergere, non in uno sport milionario ma per la soddisfazione del confronto con se stessi, per dare e fare “meglio”. Alcune tra queste ragazze hanno partecipato ai recenti Giochi del Mediterraneo , in quanto inserite nella rosa delle “riserve” di rango di uno degli sport tra i più titolati e longevi, esempio fulgido di volontà e tenacia di memoria decoubertiana. Ad aprire la fila è Nicol Foietta, la spadista plurimedagliata dotata di un sorriso solare. Classe ‘95, ha ancora molto da dire nella sua specialità, ma nel contempo possiede una buona carriera alle spalle. Poco dietro si fa largo, più piccolina ma assai strutturata, una ventenne dal corpo muscoloso. Su di lei molto si è detto nel panorama nazionale, come in quello internazionale: è Vittoria Pinna .

"Devo affinare il carattere"

Pinna è una osservata speciale, una che potrebbe riservare nella prossima stagione bellissime sorprese in Italia e all’estero. «Sono cresciuta al Club scherma Pisa Antonio Di Ciolo, adesso sono in forza all’Esercito. Sono stata fuori per un problema al ginocchio. È dura guardare le gare da casa. Anzi: lo dico con franchezza, una autentica sofferenza. So che starmi accanto a volte anche per i miei familiari non è sempre stato facilissimo. Ma nella vita di ogni atleta l’infortunio è un passaggio che ci può stare, che serve per formarti. Per me la scherma è la vita. Ho iniziato bambina ad andare in pedana. Tiravo di fioretto, spada, sciabola, poi pian piano ho capito con l’aiuto dei miei allenatori qual era la mia arma». Come giunge la scelta di fare propria un’arma piuttosto che un’altra? «Il corpo cresce e cambia. La reattività, la forza e la resistenza decidono per noi, oltre all’elemento cardine che è la concentrazione e incide moltissimo nel percorso di ciascuna di noi». Lineamenti gentili ma occhi da tigre, un po’ di verde e pagliuzze dorate però una espressione che può anche apparire dura.. . «Non lo so, qualcuno dice che posso a volte dare impressione di essere aggressiva, ma invece penso che debbo migliorare questo aspetto e ho margini. Vorrei affinare proprio il carattere, perché è necessario in pedana non farsi “mangiare” dalle avversarie, soprattutto se piu esperte, ed in particolare con il fioretto».

"Il fioretto oggi non ammette discussioni"

Che significa per te la tua arma? «Come spiegare... Non so se mi riesce a parole. È il prolungamento del braccio ma anche del cuore, è il sacrifico che si traduce in ore e ore di palestra e poi nei viaggi, nel circuito internazionale per crescere sognando una Olimpiade». Com’è cambiato il tuo sport negli ultimi anni? «Il fioretto oggi non ammette discussioni, perché la validità del colpo viene registrata da un giubbetto elettrico e i giudici sono favoriti dalle nuove tecnologie. Il giubbetto copre esclusivamente il tronco, escludendo testa, braccia e gambe, mantenendo così il legame con la tradizione storica». Vittoria Pinna parla da veterana ma ha venti anni: è nata a Pisa il 3 luglio. Tra le atlete della sua età è una di quelle che a livello internazionale ha vinto di più. A maggio ha conquistato il titolo italiano Giovani a Roma. Ha conquistato la medaglia d’oro nell’Europeo Under 17 a Tallinn nel 2023 e l’oro a squadre e il bronzo individuale nel Mondiale Under 20 a Riyadh, oltre alla Coppa del Mondo Under 20 nella stagione 2023-24. Hai un amuleto portafortuna Vittoria? «Ne ho due: un braccialetto che mi donò il mio primo allenatore Antonio Di Ciolo e poi un asciugamano del Pisa calcio di una persona per me speciale. Mi porta serenità averle con me». C’è qualcuno a cui senti di dovere in certa misura questo tuo sogno? «Ero proprio piccola quando il mio nonno mi portava in palestra. Non sono quel che si dice un “gigante”, ma lui con la mano e le parole mi rassicurava quando avevo paura. Oggi non c’è più, però è sempre con me e quando otterrò qualcosa di buono a livello assoluto so che guarderò al cielo e troverò un suo sguardo».