Favaretto e le sue sorelle. Poker per il Dream Team!

È sempre “fioretto meraviglia” quello femminile azzurro. L’ennesimo epocale trionfo è arrivato, a conferma di quanto fatto a fine luglio nei Mondiali di Hong Kong, dalle pedane giapponesi di Takamatsu che stanno ospitando la prima prova della Coppa del Mondo 2026/2027. L’Italia del ct Simone Vanni ha piazzato quattro atlete su quattro sul podio, repeating la storica impresa di due anni fa, sempre nel massimo circuito internazionale, a Tbilisi. Si cambia insomma di continenti ma il risultato, quando si mette il motto il Dream Team, rimane invariato. Sul gradino più alto dell’ambito podio, in Giappone, è salita la veneta Martina Favaretto, campionessa del mondo individuale e a squadre in carica, che ha battuto al termine di una finale tesa ed equilibrata la compagna di nazionale Martina Batini, con lo score di 15-13. Sul terzo gradino si sono accomodate le esperte Arianna Errigo e Alice Volpi, le due specialiste in attività con più podi messi nelle rispettive bacheche in Coppa del Mondo, il 64° per la monzese, il 30° per la senese con sangue brasiliano. Errigo fermata 15-6 in semifinale dalla Batini, Volpi dalla Favaretto con lo score di 15-8. Ogni volta si annota una giornata storica e lo si fa come se fosse normale, ma così non è. Raggiungere il vertice è molto difficile, mantenerlo ancora di più. I segreti che si nascondono dietro all’ennesima pagina di grande sport disegnata dalle azzurre sono tanti, ognuna di loro ne ha più d’uno, al pari delle motivazioni che spingono per farle rimanere protagoniste assolute dell’arma più tecnica della scherma. Per quanto riguarda le altre azzurre impegnate ieri in Giappone, a un passo dalla “finale a otto” si è interrotta la corsa di Anna Cristino, giunta 9ª, e Carlotta Ferrari che ha chiuso 12ª. Così le altre azzurre: Aurora Grandis 23ª, Matilde Molinari 27ª, Irene Bertini 37ª, Francesca Palumbo 40ª e Martina Sinigalia 62ª. Il ct del fioretto azzurro Simone Vanni ha analizzato la prima uscita di Coppa del Mondo: “Le ragazze sono state fantastiche, hanno affrontato sin dalla mattina anche diverse difficoltà, ma ne sono uscite sempre vincenti. Davvero strepitose. Devo fare grandissimi complimenti a loro, a tutto lo staff, soprattutto ai maestri che lavorano con loro a casa, ai preparatori, perché abbiamo delle grandi atlete che si sono ripresentate veramente pronte a questo appuntamento. Dire che sono decisamente soddisfatto è dire poco, considerando anche le altre nostre fiorettiste che sono uscite prima hanno ben meritato. Purtroppo, in questa giornata siamo incappati anche in qualche piccolo ostacolo nel fioretto maschile, su cui lavoreremo. Ma intanto pensiamo alla gara a squadre che incombe”. Oggi, infatti si assegnano i titoli di team, sia al femminile che al maschile.