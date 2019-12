Pinturault re della combinata di Bormio, Paris perde la testa della classifica

BORMIO (Sondrio) – Alexis Pinturault ha vinto la combinata di Bormio, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Il francese, undicesimo dopo il SuperG, ha rimontato nello slalom chiudendo con il tempo complessivo di 2’32”56 e ottenendo il 28° successo in carriera. Sul podio, a 51 centesimi, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde (2’33”07) e lo svizzero Loic Meillard, terzo a 56 centesimi (2’33”12). Ottimo quarto posto (+1”87) per il nostro Riccardo Tonetti (2’34”43) che recupera ben 13 posizioni rispetto al SuperG. Niente da fare per Dominik Paris, reduce dalla doppietta nella discesa: dopo un errore l'altoatesino finisce 26°, con un ritardo di 6"97. Davanti a lui l’altro azzurro Florian Schieder, 25° (+6"52) mentre Guglielmo Bosca è 27° (+7"23).

Kilde precede Paris in Coppa del mondo

Paris ha così dovuto cedere a Kilde il primato in classifica generale di Coppa del mondo, conquistato ieri: il norvegese ha adesso 474 punti, mentre l’azzurro è a 454, staccato di 20 lunghezze. La prossima tappa di Coppa del mondo, dopo una breve pausa per Capodanno, sarà a Zagabria, sul Monte dell'orso: slalom speciale nel pomeriggio di domenica 5 gennaio.