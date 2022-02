Sci, Cdm: Federica Brignone e Sofia Goggia volano a Crans Montana

Terminate le Olimpiadi invernali di Pechino 2022, torna la Coppa del Mondo femminile di sci alpino con le due discese femminili sulla pista di Crans Montana fissate per sabato 26 e domenica 27 febbraio alle 10.30, in diretta tv su Raisport ed Eurosport. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi, di comune accordo con il direttore sportivo Massimo Rinaldi, ha deciso di convocare dieci atlete azzurre: Nadia Delago, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni, Sofia Goggia, Francesca Marsaglia, Roberta Melesi, Karoline Pichler, Elena Dolmen e la debuttante sul massimo circuito Monica Zanoner. Il team azzurro è stato brillante nell'annata del 2021 sulla pista Mont Lachaux, con Sofia Goggia che vinse entrambe le discese in programma - terza consecutiva dopo quella del 2019 - mentre Elena Curtoni si posizionò terza. In passato, sempre in discesa, sono arrivati anche un secondo posto con Johanna Schnarf nel 2010 e un terzo posto con Nadia Fanchini nel 2008.