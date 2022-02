Sci, annullate dalla Fis le gare di Coppa del mondo in Russia

La Russia non ospiterà più eventi della Coppa del Mondo organizzati dalla Federazione internazionale di sci per l'inverno del 2022. Lo ha annunciato la stessa Fis in una nota dopo un tentativo farsesco di organizzare gare di ski cross venerdì 25 febbraio nella località degli Urali di Sunny Valley, un giorno dopo che la Russia ha iniziato un'invasione militare dell'Ucraina. Sono partiti solo una manciata di atleti russi, mentre gli atleti di tutti gli altri paesi non hanno preso parte tra cui i nuovi campioni olimpici Ryan Regez della Svizzera e Sandra Naeslund della Svezia. La Fis ha citato "la sicurezza di tutti i partecipanti e il mantenimento dell'integrità della Coppa del Mondo" nella decisione di aver annullato cinque eventi in programma nel prossimo mese. Si cercano sedi sostitutive.