Crans-Montana, Goggia 8ª in prova: "La forma migliore è lontana"

CRANS-MONTANA (Svizzera) - Laura Gauche ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda prova accorciata (poco più di 70") della discesa femminile di Crans-Montana . Sul tracciato del Mont Lachaux, che ha visto le atlete partire dal cancelletto di riserva del super-G a causa del vento, la sciatrice francese (già terza nel primo training) ha fatto segnare il tempo di 1'10"61 (con salto di porta) precedendo di soli 3 centesimi la norvegese Ragnhild Mowinckel e di 27 centesimi Romane Miradoli e Priska Nufer, terze ex aequo. Quinto posto per Federica Brignone , ad appena 31 centesimi dalla francese: la valdostana ha confermato così la predilezione per la pista elvetica, che in passato le ha regalato grandi soddisfazioni. Sesto posto di giornata per Joana Haehlen, la migliore ieri, poi a 62 centesimi c'è Sofia Goggia, ottava (con salto di tre porte) .

L'analisi di Sofia Goggia: "Mi sono irrigidita"

"Ho sbagliato il primo salto e sono finita lunga su una porta - spiega l'olimpionica bergamasca - poi mi sono irrigidita un po' e ci ho messo qualche curva a ritrovare il ritmo, su una pista che assomiglia molto ad un supergigante. Non sono certamente nelle condizioni fisiche di inizio stagione, per certi versi dal punto di vista mentale è più difficile approcciare queste due discese di Coppa, piuttosto che una discesa olimpica, perché l'impegno profuso per rientrare in Cina è stato veramente pazzesco pazzesco. L'obiettivo per il fine settimana è quello di difendere il pettorale di leader nella specialità, Suter rimane molto pericolosa". Il resto delle azzurre: Francesca Marsaglia è 13ª a 0"94, Nicol Delago 15ª a 1"01, Karoline Pichler 16ª a 1"06 ed Elena Curtoni 20ª a 1"21, quest'ultime tre con salto di porta. Più attardate Roberta Melesi 46ª, Nadia Delago 48ª, Elena Dolmen 52ª mentre non ha terminato la prova Monica Zanoner. L'Italia dispone di nove posti, non prenderà parte alle due competizioni Roberta Melesi. Il programma gare prevede la prima discesa domani alle 10.30 e la seconda domenica alle ore 10.