Crans Montana, Goggia: "Ho sciato con il freno a mano tirato"

CRANS MONTANA (SVIZZERA) - "Il ginocchio è in recupero, secondo me ci vorrà un mese e mezzo prima di sentirmi bene con l'articolazione e la gamba a posto. Sono a metà del processo di guarigione". Sofia Goggia commenta così la prima discesa di Coppa del mondo femminile in programma a Crans-Montana dove ha chiuso al dodicesimo posto. "Vale lo stesso discorso sugli sci perché ho sciato solo in Cina e solo 12 minuti in totale questo mese. So che Crans è la pista su cui ho vinto di più in carriera e che è nelle mie corde però sono arrivata con qualche remora. Non mi è mai capitato di saltare così tante porte in prova: il mio obiettivo era quello di prenderle tutte. Oggi è una giornata che mi insegna a saper perdere. Era da dicembre 2020 che ero imbattuta in Coppa del mondo e sapevo che questo giorno sarebbe dovuto arrivare. Questo momento arriva quando devo cercare confidenza sulle mie gambe, sicurezza sugli sci ma, sono comunque contenta in questa giornata e mi emoziona molto di dire di aver imparato anche a perdere"