SuperG di Kvitfjell: Kilde vince gara e Coppa, Paris sfiora il podio

KVITFJELL (NORVEGIA) - Doppio trionfo sulle nevi di casa per Aleksander Aamodt Kilde . Il norvegese vince infatti la Coppa del Mondo di super-G imponendosi nella gara di Kvitfjell con il tempo di 1'25"91, tornando sul podio dopo il secondo posto nella discesa vinta da Dominik Paris e conquistando la sua settima vittoria in stagione ( quarta in super-G). Kilde stacca così nella graduatoria di specialità lo svizzero Marco Odermatt , oggi solo 28esimo, e si aggiudica la ' coppetta ' di super-G con una gara di anticipo. Seconda posizione per uno straordinario James Crawford , che taglia il traguardo con soli 7 centesimi di ritardo dal vincitore e conquista il primo podio in carriera nel circuito . Il canadese si inserisce davanti all'austriaco Matthias Mayer , terzo a 12 centesimi da Kilde, e spinge giù dal podio l'azzurro Dominik Paris (+0"21).

Paris si 'accontenta, male gli altri azzurri

L'altoatesino è comunque soddisfatto della prestazione, soprattutto per le buone sensazioni ritrovate anche in super-G. "Sono contento e soddisfatto della gara e di come ho sciato - ha detto Paris ai microfoni della Fisi -. Mi sono divertito un sacco oggi. Peccato per quel poco che è mancato per il podio, però viste le difficoltà che ho avuto per tutta la stagione in superG sono davvero contento di aver ritrovato le migliori sensazioni. C'è ancora la possibilità di fare delle belle gare alle Finali, per il momento posso lasciare la Norvegia con grande fiducia". Non una grande giornata invece per gli altri azzurri in gara: Matteo Marsaglia e Christof Innerhofer chiudono appaiati al 22esimo posto (+1"44), mentre rimangono fuori dalla zona punti Guglielmo Bosca (32esimo a 1"84) e Nicolò Molteni (43esimo a 2"39). Emanuele Buzzi invece non ha completato la prova. In classifica generale rimane saldamente al comando Odermatt con 1.239 punti, davanti proprio al vincitore di giornata Kilde (1.050).